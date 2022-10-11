Тема опроса – "готовы ли россияне отдать Крым?", рассказал политтехнолог.

В Кремле готовятся "дать заднюю" в вопросе захвата украинского полуострова Крым. Там планируют узнать его значение для россиян с помощью "секретного опроса".

Об этом рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, передает 24 канал.

По словам эксперта, "секретный опрос" готовится по заказу руководства России.

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"Его тема – "готовы ли россияне отдать Крым?". О нем стало известно нашей разведке, – отметил Шейтельман. – Это, по моему мнению, настоящий прорыв, что они готовятся "дать заднюю" в этом вопросе".

Он добавил, что опрос будут проводить в нарративе, что если Украина сможет освободить Крым, "нужно ли продолжать войну с Украиной за то, чтобы вернуть полуостров":

"Они исходят из того, что это уже реальность, что это может произойти, и что тогда им делать".

По словам эксперта, Кремль все еще не знает, как правильно закончить войну против Украины, и российское руководство изучает все возможные сценарии.

Подрыв Крымского моста 8 октября

Напомним, 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего там начался сильный пожар. Известно, что на мосту обвалилась часть дорожного полотна.

В РФ утверждают, что причиной взрыва был подрыв грузовика, после которого вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Страна-агрессор сообщала о гибели трех человек.