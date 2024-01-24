Украинские технологические достижения затрудняют российским силам готовить "ударный кулак"

Российским войскам не удается компенсировать удары украинских беспилотников и удары по тылам, чтобы выйти из позиционной войны. В то же время оккупантам даже не удается достичь передовых оборонительных рубежей Украины.

Аналитики Института изучения войны отметили, что один из российских военных блогеров заявил 23 января, что армии РФ необходимо понять, как выйти из позиционной войны. Российские силы не могут сосредоточиться в количестве, достаточном для прорыва украинских линий, потому что украинские силы наносят удары по всем скоплениям сил крупнее батальона. Блогер утверждает, что украинские силы наносят удары по скоплениям российских сил даже в ближних тыловых районах.

Он сообщил, что украинские войска наносят удары с беспилотников по небольшим российским группам из одной-двух рот пехоты и 10 единиц бронетехники, не позволяя российским силам даже достичь передовых оборонительных рубежей Украины. Блогер пожаловался, что единственным решением российских войск до сих пор была атака 10-20 пехотинцев с бронетехникой, поддерживаемой на "экстремальном" расстоянии позади пехоты.

Видео дня

Связанный с Кремлем милблогер заявил, что украинские технологические достижения затрудняют российским силам концентрацию нескольких дивизий в отдельном районе без обнаружения Силами обороны Украины. Блогер подчеркнул, что российским силам необходимо как получить превосходство в неприцельном огне над украинскими силами, так и перестроить российское командование и управление, чтобы выйти из позиционной войны.

Он подчеркнул, что российским войскам на передовой необходимо иметь возможность оперативной связи, чтобы сократить время между обнаружением и нанесением удара по цели, и что это изменение произойдет только при значительном изменении процессов в командовании.

Характеристики и проблемы позиционной войны, которые российские блогеры обозначили, перекликаются со многими системными проблемами в российских вооруженных силах, на которые блогеры жаловались уже давно. В целом речь шла о плохой системе командования, истощении российских сил в результате непродуктивных "мясных штурмов, плохое тактическое и оперативное планирование и борьба с украинскими беспилотниками на линии фронта и в ближних тылах.

В настоящее время нет никаких признаков того, что российское военное командование приблизилось к решению любой из этих проблем на оперативном уровне, необходимом для прорыва позиционного фронта в одном или нескольких районах фонта. Однако российские войска недавно доказали, что способны добиваться незначительных тактических успехов в ходе интенсивных наступательных действий даже при наличии этих системных проблем, особенно под Купянском в Харьковской области и Авдеевкой в Донецкой области.

Прогноз войны в Украине 2024 - что говорят эксперты

Эксперты назвали пять наиболее вероятных сценариев развития событий в войне Украины против России на 2024 и 2025 годы. Один из них - позиционная война. Этот сценарий возможен с вероятностью 31,02% .

Речь идет о возможности лишь значительными потерями добиться смены линии фронта. Это не значит, что Украина будет только обороняться, в частности возможно проведение наступлений с целью прорыва линии фронта на южном и восточном направлении. Но аналогичные действия будет реализовывать и РФ, пытаясь доказать беспомощность любой поддержки Запада и навязать очередные "минские переговоры".

Вас также могут заинтересовать новости: