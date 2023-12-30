Военный експерт отмечает, что к концу года активные боевые действия постепенно перейдут в низкоинтенсивные бои с периодическими вспышками, а к 2025 году война будет "заморожена", без официального мирного урегулирования.

В то время как война в Украине приближается к своей третьей годовщине, многие хотят знать, есть ли у Украины шансы выиграть войну в 2024 году и возможно ли мирное урегулирование. Бывший офицер управления военной разведки США по российскому направлению Ребекка Коффлер в материале для Fox News дала свои прогнозы относительно войны в 2024 году и высказала мнение о том, какой должна быть позиция США.

Она отмечает, что в первом квартале года Москва, вероятно, усилит военные действия, стремясь заставить Киев капитулировать, в преддверии перевыборов Владимира Путина в марте. Однако ни президент Украины Владимир Зеленский, ни администрация Байдена, скорее всего, не отдадут Путину столь явную победу, и поскольку не захотят потерять при этом лицо, подписав мирное соглашение на условиях Путина.

Таким образом, утверждает Коффлер, ни одна из трех сторон - Москва, Киев и Вашингтон - не захочет идти на компромисс.

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"В этом случае конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не достигнет порога, когда уровень истощения украинской живой силы станет неприемлемым для ее граждан - вероятно, летом, в начале осени - или пока правительство США не прекратит посылать Киеву оружие и деньги. В этот момент активные боевые действия постепенно перейдут в низкоинтенсивные бои с периодическими вспышками. А к 2025 году конфликт будет "заморожен", без официального мирного урегулирования".

Коффлер утверждает, что ее анализ основывается на том, что победа Киева остается "математически невозможной". По ее словам, с самого начала войны Россия имеет подавляющее военное и экономическое преимущество над Украиной.

"Уверенный в том, что его страна превосходит своего противника, Путин чувствует запах крови, добиваясь полной капитуляции Украины", - подытоживает аналитик.

Прогноз войны на 2024 год

Ранее западные аналитики представили наиболее вероятные сценарии войны в Украине в 2024 году.

Наиболее вероятным считают сценарий, позиционной войны и возможности лишь значительными потерями добиться смены линии фронта.

Почти одинаковую вероятность имеют сценарии замораживания войны с возможностью мирных переговоров, а также сценарий с нарастающим преимуществом Украины и постепенной деоккупацией территорий.

И с наименьшей вероятностью оценен вариант, при котором Украина получит полную победу, но не в 2024 году, а в сроках до 2025 года.

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