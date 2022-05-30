Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантов погибли трое гражданских, четверо получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 30 мая россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: 2 в Торецке и 1 в Авдеевке. Еще четыре человека получили ранения", - отметил он.

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, по фактам очередных обстрелов начаты 10 уголовных производств за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 29-30 мая вооруженные силы РФ совершили минометные и артиллерийские обстрелы Лимана, Торецка, Нью-Йорка, Орловки, Нетайлова. Одна местная жительница получила осколочное ранение.

"Также последствиями совершенных врагом атак стали повреждения частных домохозяйств и многоквартирных жилых домов, автомобиля, линий электросетей, в результате чего некоторое время оставались обесточенными Торецк и три предприятия", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов российскими оккупантами 28 мая получили ранения и контузии трое гражданских. А 29 мая россиянами были убиты трое гражданских и ранены еще четверо.

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