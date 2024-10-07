Утверждается, что к августу россияне уверенно продвигались через город и использовали элеватор в качестве логистического узла.

Тактика, которую использовала российская армия для захвата украинского города Нью-Йорк, напоминала Сталинград, одно из самых кровавых сражений Второй мировой войны, пишет The Wall Street Journal.

Солдаты шли группами по три человека, стремительно продвигаясь вперед по улице, направляемой беспилотником. Когда украинские защитники открывали огонь, выжившие прятались в доме.

Они продолжали наступать волнами, неся большие потери, пока около десятка российских пехотинцев не собирались в одном месте. Затем они начинали процесс снова, отмечается в материале.

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"Их командиры не проявляют к ним никакой жалости", - сказал командир украинской роты, известный как Водолей, который руководил войсками, сражающимися в городе.

В ходе одной из операций в Нью-Йорке в августе хорошо оснащенные люди Водолия отразили российский натиск быстрыми и решительными действиями.

Подразделение Водолея, 425-й отдельный штурмовой батальон, призвали в бой этим летом после того, как российские войска продвинулись в Нью-Йорк в рамках своих усилий по захвату стратегического хребта на северо-востоке.

Утверждается, что к августу россияне уверенно продвигались через город и использовали элеватор в качестве логистического узла. Один российский солдат, захваченный в соседнем Торецке, описал тактику, которую они использовали, полагаясь на массу, а не на мастерство. 31-летний рядовой сдался, сказал он в интервью на следующий день, после того как двое других в его штурмовой группе были убиты, один украинцами, а второй - его собственной рукой. Он сказал:

"Нет никакого морального духа. Все боятся. Командиры говорят: "Быстрее, быстрее, быстрее".

По его словм, под беспощадным давлением сзади они неуклонно продвигались вперед. Несколько россиян затаились в подвалах пожарной части и поставщика сельскохозяйственных химикатов в Нью-Йорке, когда люди Водолея контратаковали. 33-летний уроженец оккупированного Мариуполя отправил группу из 12 солдат, оснащенных очками ночного видения, на поставленной США боевой машине пехоты Bradley. Они спешились, а затем лейтенант, наблюдая за трансляцией с беспилотника с тепловизором, повел две группы по шесть человек по параллельным улицам.

"Ночь - наше большое преимущество", - сказал Водолий.

Они забросали подвалы дымовыми и осколочными гранатами, а затем ворвались внутрь, убив всех россиян, которые не успели сбежать. К рассвету они достигли перекрестка к северу от элеватора и помогли другому украинскому подразделению занять оборонительные позиции в зданиях.

Следующей целью был элеватор который россияне использовали в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения. Украинцы обошли здание сзади, заняв оборонительные позиции, чтобы не допустить подкрепления. Основная штурмовая группа из шести человек попыталась войти через дверь с восточной стороны, но она была забаррикадирована изнутри. Поэтому они прорвали главный вход с западной стороны, но были отбиты пулеметным огнем.

Украинцы ожидали столкнуться с горсткой россиян, которых они наблюдали на записях с беспилотников, входящими в элеватор, но стало ясно, что их было меньше. Когда один солдат был ранен осколком, группа отступила в соседнее здание.

В течение следующего дня украинцы обстреливали элеватор артиллерийскими снарядами и взрывчаткой, сброшенной с беспилотника, но без особого эффекта.

Отмечется, что у россиян было преимущество по высоте, но они оказались в ловушке. Украинская штурмовая группа захватила радиостанцию ​​и услышала, как командиры говорят своим людям в здании держаться и ждать помощи.

"Скажите им, что им лгут, и никакой помощи не будет", - сказал Водолей командиру украинской штурмовой группы.

Этаж за этажом, в течение нескольких часов они заставляли оккупантов сдаваться, говоря им, что выхода нет.

Когда раненые россияне выползали и сдавались, украинцы оказывали им помощь и заставляли их передавать своим соотечественникам по радио, что они могут рассчитывать на справедливое обращение. Ранения варьировались от осколочных ранений до оторванных конечностей. Спустя более чем один день все выжившие россияне сдались, в общей сложности 16 человек.

Утверждается, что "триумф вскоре сошёл на нет". Россия усилила атаки в Нью-Йорке с помощью планирующих бомб, артиллерии и волн пехоты. Украинские войска, которые заменили российн, были вытеснены из элеватор под губительным огнем. Дальнейшая контратака в городе другим украинским подразделением временно отбросила оккупантов назад, но к концу сентября они взяли объект под контроль.

Война в Украине - ситуация на фронте

В Telegram-канале проекта DeepState отмечается, что российская оккупационная армия имеет новые продвижения - они продвинулись в Цукурино, а также возле Горняка и Любимовки. Кроме того, войска РФ завершили полную оккупацию Красногоровки.

Стоит указать, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтверждал новые продвижения российских оккупационных сил.

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