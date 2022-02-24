В некоторых домах в Мариуполе перебито газопровод, снаряды попадали в квартиры / фото racurs.ua
В Мариуполе произошел обстрел микрорайона "Восточный". Пострадали многоквартирные дома и дома частного сектора.
Об этом сообщает городской совет.
В частности, по состоянию на 14:30 повреждены дома на улицах:
- Киевская, 11/1 в девятиэтажке (выбито стекло)
- Олимпийская, 161 (выбито стекло)
- Киевская, 16 (пробит газопровод)
- Пейзажная, 40/1, 40/2 (снаряд попал в дорогу, выбито стекло)
- Киевская, 1,3,11/1 (выбито стекло)
- 9 Мая, 13, кв. 37 (снаряд попал в квартиру, жильцов не было дома)
- Киевская, 48/1, 48/2, 48/3 (выбито стекло)
- Пейзажный (попадание снаряда в дорогу, в нескольких домах выбиты стекла)
- Станиславского, 243 (попадание снаряда в дорогу)
- 9 мая, 15, кв. 8 (попадание снаряда в дом стены, снаряд не разорвался)
- Ландшафтный, 33 (пробит газопровод)
- Киевская, 46, 4 этаж (попадание в квартиру)
Количество пострадавших уточняется.
"Коммунальные службы работают в стабильном режиме. Заявки на устранение аварий на газопроводе переданы для оперативного устранения", - отмечают в горсовете.