Штормовая погода активизировала минную опасность.

Россия не вывела в Черное море ни одного ракетоносителя, подтвердила представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, причина заключается прежде всего в погоде. Однако российским кораблям также требуется пополнение запасов.

"Сейчас ситуация на море штормовая, море снова на нашей стороне. Очень сильно расшатало, что заставило ракетоносители снова зайти в места базирования. В частности, им нужно переспоряжение, потому что после атаки, в которой их использовали 29 декабря, они зашли для пополнения запасов", - заявила Гуменюк.

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Всего, по данным представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, в Черном море шесть российских кораблей, которые, впрочем, выполняют другую функцию, уточнила Гуменюк.

"Ракетоносителей (среди 6 кораблей в Черном море) нет. Это представители другой деятельности. Среди них - один большой десантный корабль, но мы уже знаем, что это просто демонстрация присутствия", - пояснила она.

Штормовая погода активизировала минную опасность.

Война в Украине - актуальное

Российские войска продолжают вести штурмы на Бахмутском направлении.

Также враг пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

На Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском - осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения.

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