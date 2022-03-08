Количество российских пленных огромно, отметил советник главы МВД.

Война Украины с Россией стала первой в истории человечества, когда армия одной из сторон отказывается забирать своих погибших.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона.

"Это первая война за историю человечества, когда армия отказывается забирать своих усопших. Никогда до сих пор в истории человечества ничего подобного не было", - сказал он.

Денисенко отметил, что количество российских пленных огромное. По его словам, "стабильно большое количество тех, кто сдается в плен".

Он добавил, что часть из них пока что только держит испуг за то, что их потом в России "будут судить за это дело".

"Количество пленных на самом деле огромное", - подчеркнул Денисенко.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Противник начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков и Мариуполь.

В начале марта "Укрзализныця" предоставила ВСУ 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза тел убитых российских оккупантов, а позже отозвала их, поскольку погибших никто не забирает.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 8 марта потери врага составили почти 12 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: