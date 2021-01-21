По его словам, Россия лишь пытается снять с себя ответственность и подставляет недоговороспособных лиц.

Российская сторона привлечением так называемых "советников" из оккупированного Донбасса к переговорам в политической подгруппе пытается довести этот процесс до абсурда. Новые люди только внесли больше деструктива.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Донецка и эксперт в украинской делегации в политической подгруппе Сергей Гармаш.

Читайте такжеКравчук оценил возможности Украины освободить Донбасс силой оружияПо его словам, Россия лишь пытается снять с себя ответственность и подставляет недоговороспособных лиц.

"Понятно, что Украина не может договариваться с людьми, которые реально не принимают решения. Поэтому я не вижу сейчас никакого прогресса в политической группе... Прибавилось деструктива. Сегодня (19 января, - ред.) они привели на заседание неких "общественных консультантов". Переговорный процесс пытаются довести до абсурда", - отметил Гармаш.

При этом он подчеркнул, что на сегодня более четко обозначается принципиальная позиция украинской стороны.

"Сейчас мы меньше позволяем на себя давить, а значит у нас будет больше возможности решать вопросы, которые касаются непосредственно людей, связанных с этим конфликтом", - добавил он.

"Советники" боевиков на заседании ТКГ

Ранее Сергей Гармаш сообщил, что на переговорах по Донбассу в рамках ТКГ появились неизвестные "советники" боевиков.

Представитель ОБСЕ не смог объяснить их присутствие.

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Автор: Андрей Василюк