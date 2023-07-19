По его словам, люди, имеющие хоть каплю здравого смысла, будут держаться подальше от юга Украины.

На Крымском мосту 17 июля в результате взрывов погибли двое гражданских. В ОП Украины заявили, что Россия делает из своих граждан "живой щит" для таких объектов.

"Чистый цинизм. Во время интенсивных боевых действий официальная Москва отправляет гражданских "туристов" наиболее горячими точками в оккупированный Крым, создавая опасные ситуации, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины в гибели гражданских лиц", - написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, умные люди будут держаться от горячих точек как можно дальше.

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"Каждый, у кого есть хоть капля здравого смысла, будет держаться как можно дальше от адского украинского юга сегодня", - отметил советник руководителя Офиса президента.

Взрывы на Крымском мосту - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 июля был обрушен один из пролетов моста через Керченский пролив. В РФ традиционно заявили о теракте, обвинили Украину и сразу же пригрозили ответом.

По мнению экспертов, за атакой мог стоять иранский дрон "Шахед", который РФ сама же и запустила, чтобы атаковать Украину. По другой версии, ВСУ использовали для операции морские дроны с несколькими сотнями килограмм взрывчатки.

В СБУ уже заявили, что детали происшествия раскроют только после войны.

После инцидента объект закрыли, а 50 тысяч российских "туристов", которые попали в Крым до подрыва оказались в ловушке. В РФ уже посоветовали ехать им через другие оккупированные территории.

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