"Шахед" летел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС.

Во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Telegram. Он уточнил, что позже этот "шахед" был сбит силами ПВО.

"Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило в том числе над атомными объектами Украины", - подчеркнул Тюрин.

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По его словам, это уже не впервые и это часть российской террористической тактики.

Напомним, в ночь на 12 сентября радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69-ти средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный), 64-мя ударными БпЛА типа Shahed.

Атаки дронов на Украину

12 сентября, начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщал, что на территории Хмельницкой области за сутки уничтожено 11 вражеских БпЛА.

В ночь на 7 августа над Хмельницкой областью было сбито 4 российских "шахеда". Обломки одного из сбитых дронов упали и повредили резервуары для хранения и цех предприятия.

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