Хомчак считает, что потенциальную угрозу представляет проведение совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси «Запад – 2021».

Несмотря на заявление РФ о возвращении своих войск к местам постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать военных и технику у разных участков границы с Украиной.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак во время заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной.

По его словам, подобной концентрации российских войск вблизи украинских границ не фиксировалось с 2014-2015 года.

"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск к местам постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у разных участков границы с Украиной. Также продолжают находиться в Азово-Черноморском регионе корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки с Северного флота и Каспийской флотилии", - заявил Хомчак.

Читайте такжеСБУ выявила экс-боевика "ДНР" в рядах Вооруженных сил на передовойПо оценкам ВСУ, это позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для наступательных действий.

"Украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств", - отметил он.

Также Хомчак считает, что потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад – 2021".

Стягивание российских войск: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Кроме того, командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

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Автор: Людмила Жерновская