Вражеская атака продолжалась всю ночь до утра, силы ПВО вели боевую работу по уничтожению беспилотников.

В ночь на пятницу, 24 января, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека.

О движении "шахедов" по ряду областей сообщили Воздушные силы. Около 3:13 в Киевской области сработала ПВО. По меньшей мере один дрон зафиксировали над столицей.

Еще группа дронов зашла в Житомирскую область. В Воздушных силах также заявили об угрозе для Староконстантинова Хмельницкой области.

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Исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что в результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину в ночь на 24 января погибли два человека.

"Погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано. Второй погибший - 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом", - отметил Калашник.

На месте повреждения многоэтажки два человека обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет - острую реакцию на стресс.

"Пожар ликвидирован. Сейчас вблизи с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками", - добавил он.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что группа из трех "шахедов" зафиксирована в воздушном пространстве региона. Работает ПВО.

"Сейчас все держат курс на Львов", - уточнил Козицкий.

Затем Козицкий уточнил, что сейчас воздушное пространство Львовской области чисто. Продолжается доразведка. Он призвал оставаться в укрытиях к отбою.

Обновлено в 6:51. Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения врагом ударных БпЛА по областям.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 23 января, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 119 боевых столкновений с противником. Больше всего - на Покровском направлении. Там агрессор совершил 63 наступательных действия.

Ранее в DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Нововасильевка. Отмечается, что там украинские защитники более месяца в тяжелых условиях, а последние две недели в полном окружении, сдерживали почти целую дивизию врага.

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