Они расстреливают населенные пункты из всех видов вооружения

Российские оккупанты пытаются сравнять с землей села Луганской области, которые недавно освободили Вооруженные силы Украины.

Об этом во время информационного телемарафона заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Деоккупация началась. Единственное - российская армия, понимая, что теряет территории, кроме того, что они окапываются, строят какие-то фортификационные сооружения, зарывают технику, взрывают мосты, все минируют вокруг, но они еще и расстреливают эти деоккупированные деревни, расстреливают из артиллерии, танков и всего, что у них есть, просто ровняют с землей, чтобы приостановить наступление Вооруженных сил Украины", - сказал он.

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Также он добавил, что власти Луганщины готова оперативно осуществить помощь тем населенным пунктам, которые в дальнейшем будут освобождать от оккупантов.

"Мы готовы к команде военных. Как только нам дадут возможность, мы уже рядом оборудуем склады, чтобы сразу, как только нам дают команду, поэтому сразу заезжаем, готовы гуманитарные наборы, готовые наборы от международных партнеров для малых ремонтов, готовы ли наши медицинские команды, готовы работники ГСЧС к разминированию", - сказал он.

Освобождение оккупированной Луганщины

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

9 октября стало известно о освобождение 7 населенных пунктов Луганской области: Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Андреевка и Стельмаховка.

Как пояснил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, продвижение Вооруженных сил Украины на Луганщине будет продолжаться, но не будет таким стремительным, как на Харьковщине из-за того, что российские войска успели подготовиться.

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