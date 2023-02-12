Вчера в Донецкой области один житель убит, а 10 - получили ранения.

Ночью продолжались артобстрелы Марьинской громады, из артиллерии российские оккупанты ударили по жилому кварталу Авдеевки.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Также от российских обстрелов пострадала Кураховская громада. Там было обстреляно село веселый Гай; повреждены 9 домов в Кураховке и 3 дома в Остром.

Кириленко отметил, что на Волновахском направлении происходили периодические обстрелы Угледара и окрестностей громады, информация о пострадавших не поступала.

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По словам главы Донецкой ОВА, в области оккупанты повредили многие жилые дома, в частности, в Соледарской громаде.

Кириленко отметил, что на Лисичанском направлении повреждена двухэтажка и частные дома в Северске. В Лиманской громаде разрушен дом в прудах.

Глава ОВА добавил, что 11 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса в Бахмуте, а еще 10 человек в области получили ранения.

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Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но военный эксперт Роман Свитан убежден, что захватчикам не удастся этого сделать, ведь они упустили такую возможность еще в прошлом году.

Ранее украинская разведка заявила, что российский диктатор Владимир Путин приказал захватить Донбасс до марта.

Тем временем, россияне продолжают бить по населенным пунктам Донетчины. В частности, вчера ночью и утром оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии и РСЗО "Град".

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