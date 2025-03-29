Нардеп объяснил, что в таком случае Россия намерена делать дальше.

Россия потерпела поражение — геополитически — ведь не смогла захватить даже четыре области страны, которая практически не имела оборонно-промышленного комплекса, дальнобойного оружия и подготовленной армии на момент вторжения, 24 февраля 2022 года, заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко корреспонденту УНИАН.

А ведь РФ, по его словам, постоянно заявляла, будто является второй армией мира (после США). "Они декларировали, что у них есть всё, ядерная страна, и не смогли этого сделать, и еще допустили вторжение на свою территорию. Поэтому даже если будет перемирие, для них это будет геополитическое поражение", - отметил он.

Кроме того, Костенко заявил, что оккупанты все понимают. Поэтому как в дипломатическом процессе, так и в военном, будут пытаться добиться контроля или над частью территории Украины, или над всей страной.

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Ранее УНИАН сообщал, когда Россия будет готова к широкомасштабному наступлению. По словам того же Костенко, оккупанты уже сейчас создают резервы, но готовы они будут не раньше середины-конца лета, если "будут в таком темпе набирать".

Кроме того, в ВСУ заявили о странной тактике россиян на фронте. "Наблюдается тенденция усиления роли легкой техники... На одном из наших направлений была атака с применением 40 мотоциклов", - сказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

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