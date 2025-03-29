Оккупанты действительно готовят наступление, создавая резервы, говорит депутат.

Россия не имеет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление через месяц. Так секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил корреспонденту УНИАН на вопрос о возможном наступлении россиян вдоль 1000-километровой линии фронта в ближайшее время.

В то же время он подтвердил, что оккупанты действительно готовят наступление, создают резервы, однако, отметил, готовы они будут не раньше середины-конца лета, если "будут в таком темпе набирать".

"Готова ли она (Россия, - ред.) к наступлению через месяц? Точно нет. А если говорить обо всем фронте, то не существует такой армии, которая может наступать сразу на 800-1000 км. Я думаю, здесь 1000 километров имеется в виду ширина фронта, где они могли бы наступать. Но это нереальная история иметь средства, чтобы можно было прорвать такой фронт", - пояснил Костенко.

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Между тем, говорит он, Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы "ползти так, как под Покровском", особенно сейчас, если освободятся ее резервы под Курщиной, которые она может перебросить на другие направления.

Он сообщил, что сейчас в Курской области россияне сосредоточили группировку до 80 тысяч военнослужащих вместе с северокорейцами.

Также Костенко прокомментировал ситуацию в Белгородской области, куда, по неофициальным сообщениям, зашли ВСУ.

"Это наша тактика, мы сейчас делаем все, чтобы они не создавали большие группировки, мы их растягиваем на разных направлениях. Там идут боевые действия местного масштаба, там нет больших вклинений, но это дает нам возможность оттягивать какие-то подразделения с основных направлений", - заявил нардеп.

Россия наращивает силы: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Украина готовится к возможному новому наступлению со стороны России, цель которого - усиление позиции Кремля на переговорах о прекращении огня. Об этом написало издание Associated Press. Отмечалось, что аналитики и военное командование указывают на возможный широкомасштабный натиск вдоль 1000-километровой линии фронта.

Также президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, недавно заявлял, что Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Говоря об условиях, которые выдвигает РФ на переговорах, Зеленский сказал, что она пытается втянуть США в "бесконечные, бессодержательные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а потом попытаться захватить еще больше земель".

О том, что новое наступление на три региона Украины реально, указывал и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко. Он напомнил, что россияне проводят скрытую мобилизацию и осуществляют подготовку личного состава. Кроме того, стоит учитывать, что Россия может получить дополнительные силы из Северной Кореи.

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