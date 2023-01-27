Сейчас он выполняет функцию посредника в локальных договоренностях.

Роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией ослабла. Сейчас он выполняет функцию посредника в локальных обсуждениях об обмене пленными и вывозе товаров.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в своем свежем материале. Как сообщили журналисты, американские и европейские официальные лица считали, что Абрамович подготовит почву для обстоятельных переговоров с Путиным, так как имеет тесные связи с кремлевским диктатором. Однако сейчас от этих ожиданий отказались.

После провала переговоров в апреле стало понятно, что российский олигарх не сможет сыграть ключевую роль посредника для завершения войны дипломатическим путем. Западные и украинские чиновники больше не рассчитывают на такой исход. Абрамович продолжает оставаться контактным лицом, но уже в локальных договоренностях об обмене пленными, транспортировке зерна из Украины и аммиака из России.

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В США продолжают двойственно относиться к олигарху. Штаты пока не добавили его в свой санкционный список, хотя ранее это сделали Канада, Великобритания, ЕС и Украина. При этом наша страна приостановила действие ограничений до момента, пока не будут возвращены все военнопленные.

Как сообщили журналистам люди, близкие к Кремлю и Абрамовичу, с момента полномасштабного вторжения он несколько раз встречался и разговаривал по телефону с Путиным. Олигарх также обладает прямой связью с главой администрации кремлевского диктатора Антоном Вайно. Абрамович рассказывает об украинской позиции российскому президенту, а затем сообщает о требованиях Кремля официальному Киеву. Он также каждые несколько недель участвует в небольшом обмене пленных.

В августе Абрамович находился в Саудовской Аравии на встрече с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, чтобы помочь в организации самого крупного обмена пленными — 215 украинских военных, включая командиров защитников "Азовстали", на 55 российских и Медведчука. Россияне также освободили иностранцев, которые воевали в составе ВСУ. Последних Абрамович лично сопроводил на самолет в одном из заброшенных терминалов аэропорта на юге РФ.

Участие Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией

Как сообщил советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк: "Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса [масштабного обмена пленными]. То есть он то же самое делал, что на первых турах переговорного политического процесса".

По данным Bloomberg, олигарх действительно договаривался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в рамках подготовки к крупнейшему обмену пленными.

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