По словам "Флеша", ВСУ нуждаются в большем количестве дронов.

Роботы на войне очень нужны, впрочем, Вооруженные силы Украины больше нуждаются в дронах. Об этом в интервью Укринформ рассказал военный эксперт по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

По его словам, если благодаря роботу удастся сохранить жизнь хотя бы одному человеку, "он уже не зря работал".

"Как-то был на совещании у одного очень уважаемого мной командующего, и речь шла о решении, которое его подчиненный считал слишком дорогим. И тогда тот генерал сказал: даже если мы отбросим моральную часть вопроса чего стоит жизнь человека для его семьи, детей и будем смотреть только на голые цифры, то потеря одного бойца для государства стоит 15 млн грн", - рассказал эксперт.

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Он подчеркнул, что любое устройство, которое стоит меньше и обеспечивает сохранение жизни, экономически оправдано - дело только в средствах:

"Были бы деньги - купили бы много роботов и активно применяли их везде, но есть приоритет. Минобороны закупает то, что просит армия. И если изучаются потребности бригад, и спрашивают, вам нужен такой робот или, например, 100 FPV за те же деньги, то любая бригада выберет 100 FPV. Потому что с ними умеют работать, с ними держат позиции. Робот - это классно, но нужны дроны".

"Флеш" также напомнил о саммите в столице Южной Кореи Сеуле, во время которого 60 стран, включая США, подписали соглашение об ответственном использовании искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

"Этот, так сказать, международный консорциум категорически против того, чтобы доверять искусственному интеллекту принимать такие решения, потому что возможны ошибки, из-за которых будет гибнуть гражданское население. Соглашение касалось двух направлений: искусственный интеллект не должен принимать решения по применению оружия массового поражения (запуск ядерных ракет и т.д.) и по выбору и уничтожению целей. ИИ может помогать, рекомендовать, но последнее решение должно оставаться за нами", - сказал военный.

При этом, по его убеждению, "роевые решения".

"Это когда, скажем, 15 роботов едут, наступают на позиции и все время обмениваются между собой информацией, вместе "думают". А если какой-то робот наткнулся на мину и был уничтожен, то в этот момент другие роботы понимают, что туда ехать не надо, и делают обходной маневр. Они могут, например, сами делить территорию на сектора. ... Это допускается. Вот только этих роботов надо иметь много", - резюмировал "Флеш".

Роботы на войне - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, могут ли боевые роботы заменить людей на фронте. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, в любом случае человек является более изобретательным.

Эксперт также соглашается с мнением, что сейчас робот полностью не может заменить человека.

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