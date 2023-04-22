Вражеская корабельная группировка в Черном море состоит из 11 единиц.

Россия вывела в Черное море два подводных ракетоносителя, снаряженных "Калибрами". Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

"Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается сложной", - отметили военные.

В частности, по их данным, в Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 11 единиц. Среди них есть 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами".

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Ситуация на фронте-последние данные

По данным Института изучения войны, "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию"Бахмут-2" в центре города, но им не удалось перерезать участок шоссе 0506, которое называют "трассой жизни".

Генштаб сообщает о 53 вражеских атаках, которые удалось отбить украинским войскам. Отдельно, Россия атаковала на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самой горячей точкой фронт сейчас является город Бахмут.

Вечером 21 апреля противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе.

Потери РФ в Украине - данные на сегодня, 22 апреля

По данным Генштаба, за сутки украинские защитники уничтожили 680 российских оккупантов. Сейчас потери России с начала широкомасштабного вторжения составляют около 185 тысяч 730 человек личного состава.

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