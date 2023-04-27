Также президент Украины и служба ГСЧС показали ужасные последствия ракетного удара по жилому дому.

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал слов из-за ужасного ночного теракта армии РФ по городу Николаев.

В своем Telegram Зеленский подтвердил, что враг обстрелял Николаев четырьмя ракетами типа "Калибр", которые были направлены на частные дома, историческое здание и многоэтажку.

"На данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок. Вечная память погибшему и скорейшего выздоровления раненым. Это очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук. Найдем всех виновных. За все будет ответственность", - написал президент.

Он показал последствия ночного ракетного обстрела:

Аналогичными кадрами также поделилось ГСЧС Украины в Николаевской области. Спасатели с самой ночи занимаются ликвидацией последствий ракетного обстрела со стороны страны-террориста России.

Россия в ночь на 27 апреля ударила по Николаеву ракетами

Напомним, что в ночь на 27 апреля враг совершил очередной акт терроризма против украинского народа и ударил ракетами по частному дому в Николаеве. Сначала глава ОВА Виталий Ким отметил, что, вероятно, ракетный удар враг нанес ракетами С-300. Однако позже стало известно, что речь идет о российских "Калибрах", которые нашим силам ПВО трудно сбивать.

Сейчас известно о 23 раненых и одном погибшем украинце. Среди пострадавших есть ребенок.

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