РФ ударила по Марганцу: 9 человек погибли, еще 30 - получили ранения

Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу, попадание было в автобус с людьми.

На Днепропетровщине в результате утреннего удара РФ погибли 9 человек, еще 30 получили ранения.

"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 - ранены. Информацию уточняем", - сообщил в Telegram председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук перед этим сообщил, что россияне атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу в Марганце.

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"Удар дрона-камикадзе по гражданским. Есть много погибших и раненых", - отмечал он.

Несколько минут назад Лысак уточнил, что количество погибших в Марганце возросло до 9, уточнил впоследствии Лысак.

"К сожалению, увеличилось количество погибших в Марганце. Вражеская атака унесла 9 жизней", - написал он. Глава ОВА отметил, что постоянно растет количество пострадавших и в настоящее время известно уже о 30.

Лысак показал как выглядит автобус после попадания.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 23 апреля, массированной атаке дронов-камикадзе типа "шахед" также подвергся Харьков. С 01:00 до 02:16 армия Российской Федерации нанесла по городу шесть ударов. По предварительной информации, все попадания произошли в Новобаварском районе. На месте "прилетов" масштабный пожар. Другие последствия ночной атаки на Харьков уточняются.

Враг этой ночью направил группы ударных беспилотников также на Одессу и Полтаву. В обоих прозвучали взрывы. Известно, что в пригороде Одессы начались пожары на территории объектов гражданской инфраструктуры, в результате атаки пострадали по меньшей мере два человека. В Полтаве сообщили о попадании по предприятиям и открытым территориям возле гражданских объектов.

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