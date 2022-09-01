Десант из 60 человек якобы высадился на берегу Каховского водохранилища, утверждают оккупанты.

Подконтрольные Кремлю "власти" оккупированной части Запорожской области, комментируя утренние обстрелы жилых районов Энергодара, заявили о якобы высадке украинского десанта.

Об этом, в частности, заявил гауляйтер оккупированной части региона Владимир Рогов, цитируют пропагандистские росСМИ.

"Сегодня в районе Энергодара сделана попытка высадки украинского десанта, он пытался закрепиться на берегу, чтобы не допустить визит МАГАТЭ", - утверждает Рогов. Відео дня:

Десант из 60 человек якобы высадился на берегу Каховского водохранилища.

Россия заявляет, что "боевиков ВСУ" якобы заблокировали в районе дачного поселка. При этом РФ подтвердила открытие огня по жилому массиву.

"Скоро операция закончится", - сказал другой представитель оккупационной "власти" Александр Волга.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что минометные обстрелы в городе не прекращались сегодня, 1 сентября, с 5 утра. По его словам, в городе также слышны автоматные очереди.

В результате обстрелов россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Как сообщал УНИАН, по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

При этом Ермак подчеркнул, что "это именно российские провокации".

Справка УНИАН. Российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

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