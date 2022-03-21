Страна-агрессор планирует втянуть в кровавую полномасштабную войну примерно 1800 подростков 17-18 лет.

Россия может пустить на "расходный материал" детей из оккупированного Крыма. Подростков из "юнармии" могут бросить на поле боя полномасштабной войны, которую развязал Путин.

Об этом в Facebook сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"К сожалению, "юнармия" может оказаться не просто медийно-пропагандистской историей, не просто инструментом для промывания мозгов крымским детям и фотографированием малышей в военной форме для кампании "победобесия". Детей, которые были за годы оккупации Крыма привлечены к движению "юнармия", могут бросить на вполне реальное, а не пропагандистское, поле боя", - говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины выяснили, что из-за нехватки живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство Кремля может рассматривать возможность привлечения к участию в войне против Украины несовершеннолетних граждан РФ.

"Как утверждает ГУР, соответствующий приказ "об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины" подписан министром обороны РФ", - добавили в прокуратуре.

В приказе идет речь о подготовке потенциального человеческого резерва из детей в возрасте 17-18 лет для привлечения к войне в составе оккупационной армии. Если Кремль действительно хочет сделать подростков "расходным материалом", то на войну может отправиться примерно 1800 членов "юнармии".

"Напомним, что "юнармия" - российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ, которая в значительной степени интегрирована в учебный процесс учебных заведений. Отличается радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации становятся дети с 8 лет", - указано в сообщении.

Своими действиями РФ хочет создать как можно больше препятствий для деоккупации Крыма. Для этого она даже готова фактически принести в жертву детей с полуострова.

"Призываем граждан Украины во временно оккупированном Крыму, особенно родителей подростков, которые были привлечены к "юнармии", не допустить их участия в развязанных Россией военных действиях на территории Украины. Не допускайте участия детей в движении "юнармия"! Участие детей в войне, в том числе их возможное привлечение к боевым действиям, несут реальную угрозу их жизни и здоровью! Русская армия несет огромные потери и совсем не считается с жизнью людей. Для нее эти жизни являются расходным материалом. Сделайте все, чтобы сохранить своих детей и не позволить чиновникам из кремля отправить их на смерть!",- подчеркнули в прокуратуре.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские защитники ликвидировали 15 тысяч оккупантов.

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