Там даже издали сборник документов "об историческом единстве россиян и украинцев" с пометками Путина.

Руководство Российской Федерации все чаще использует историю как оружие, чтобы усилить антизападные настроения среди своих граждан и запугать своих западных соседей.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, государственное архивное агентство РФ выдало сборник документов "Об историческом единстве россиян и украинцев". Она начинается статьей президента страны-агрессора Владимира Путина на эту тему, опубликованную в июле 2021 года, а сразу после идет его обращение по ситуации в Украине, произнесенное 21 февраля 2022 года, перед полномасштабным вторжением.

Всего в этот сборник вошли 242 документа с 11 по 20 век, которые используются для оправдания нынешней политики Кремля и нацелены доказать, что иностранная диверсия превратила Украину в "антироссию". Документы сопровождаются пояснительными комментариями Путина.

Видео дня

В британском ведомстве напомнили и о свежей статье экс-президента РФ Дмитрия Медведева об истории российско-польских отношений. Он обвинил Польшу в проведении агрессивной ревизионистской "русофобской" политики, пригрозив уничтожением польской государственности. В частности, якобы Россия и Беларусь в случае необходимости смогут дать адекватный военный ответ.

"Вооруженное использование истории российским руководством усиливается с целью внедрения антизападности в сознание населения России и запугивания его непосредственных западных соседей", - заключается в сообщении.

Российская пропаганда

В апреле 2023 года Путин поручил рассмотреть организовать изучение истории так называемой "СВО".

Как сообщает The Washington Post, оккупанты уже переписали собственные учебники по истории для старших классов. Учебник содержит разделы, начиная от "конфронтации с Западом" и заканчивая "Украина - неонацистское государство" и "Россия - страна героев". Для младших и средних классах книги перепишут в следующие два года.

В целом в РФ уже переписали 50 лет истории.

Вас также могут заинтересовать новости: