Команда латиноамериканских экспертов проверяет и редактирует созданный в РФ контент, чтобы он был органичным для местной аудитории, перед последующей публикацией в местных СМИ.

Российское правительство в настоящее время хорошо финансирует продолжающуюся кампанию дезинформации по всей Латинской Америке. Кремль использует местные СМИ и информационную среду, чтобы "отмыть" через них свою пропаганду, цель которой - подорвать поддержку Украины и распространить антиамериканские и антинатовские настроения.

Как сообщает Госдепартамент США, кремлевская кампания по манипулированию информацией использует развитые контакты со СМИ в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае, а также в других странах.

Коорданиторы проекта из РФ

Отмечается, что разработку кампании по манипулированию информацией, нацеленной на Латинскую Америку для продвижение стратегических интересов России в регионе, координировали российские организации "Агентство социального проектирования" (SDA), "Институт развития Интернета" и "Структура". Они действуют путем открытого и тайного привлечения латиноамериканских СМИ и влиятельных лиц для распространения дезинформации и пропаганды.

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"Российские агенты влияния адаптировали свои усилия, чтобы все больше скрывать свой след, "отмывая" предпочитаемые ими месседжи через обширную экосистему российских прокси-сайтов, частных лиц и организаций, которые кажутся независимыми источники новостей... Москва создает оригинальные истории или усиливает уже существовавший популярный или вызывающий разногласия дискурс... Эта деятельность может включать распространение ложного контента и распространение информации, которая считается полезной для усилий России по оказанию влияния или теорий заговора", - отмечают в Госдепе.

Соединенные Штаты куратором группы для проведения кампании по манипулированию информацией против стран Латинской Америки называют Илью Гамбашидзе - основателя российских организаций "Агентство социального проектирования" и "Структура". Помимо Гамбашидзе, в число причастных лиц входят, помимо прочего, директор проекта SDA Андрей Перла, генеральный директор "Структуры" Николай Тупикин и прокремлевский журналист Олег Ясинский.

Как работает схема

Чтобы созданная в РФ пропаганда выглядела органичной для латиноамериканской аудитории, в одной из стран, вероятно в Чили, организована группа редакционных сотрудников, состоящая из нескольких жителей - журналистов и лидеров общественного мнения - различных стран региона. Они проверяют и редактируют созданный командой в России контент для последующей публикации в местных средствах массовой информации.

"По сути, этот процесс отмывания информации приведет к тому, что прокремлевский контент, созданный в России, будет "локализован" кураторами из Латинской Америки и опубликован в латиноамериканских СМИ, чтобы выглядеть органично", - отмечают в Госдепе.

Неотъемлемой частью кампании является участие московских редакторов-лингвистов, владеющих испанским языком. Редакторы часто используют псевдонимы, чтобы скрыть свою настоящую личность и гарантировать, что информация будет отмыта таким образом, чтобы она казалась целевой аудитории органичной.

"Ясинский сопровождает и использует обширную сеть испано- и португалоязычных журналистов и средств массовой информации для распространения пророссийских сообщений, не ставя при этом под угрозу свои усилия по более естественной ассимиляции контента в латиноамериканских СМИ в интересах SDA и "Структуры". Хотя деятельность сети в основном осуществляется совместно с испаноязычными изданиями Pressenza и El Ciudadano, группе доступна более широкая сеть медиа-ресурсов для дальнейшего распространения информации", - говорят в Госдепартаменте.

Отмечается, что темы пропаганды и показатели успеха кампаний были разработаны совместно и по указанию российских властей, при этом Гамбашидзе, Перла и Тупикин играли ведущую роль в их разработке.

"Темы операций в первую очередь сосредоточены на попытках убедить латиноамериканскую аудиторию в том, что война России против Украины справедлива и что они могут объединиться с Россией для победы над неоколониализмом", - отмечают в Госдепе.

Эти темы согласуются с более широкой ложной пропагандой России о том, что она якобы является борцом с неоколониализацией. Хотя на самом деле Россия сама занимается неоколониализмом и неоимпериализмом в своей войне против Украины и добыче ресурсов в Африке.

Отмечается, что скоординированные усилия по расширению прокремлевской пропаганды и распространению антиамериканских нарративов предпринимают также российские посольства в Латинской Америке и финансируемые государством средства массовой информации.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии заявил, что российская пропаганда влияет на рост экстремизма в стране. Кроме того, война серьезно усилила угрозу российского шпионажа против Германии, и в дальнейшем РФ может начать действовать более агрессивно.

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