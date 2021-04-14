С 1 февраля количество российской дезинформации по "обострению" на оккупированных территориях возросло.

Информационная подготовка Москвы к стягиванию войск на границы с Украиной началась еще 1 февраля. Пропаганда Кремля стремится навязать агрессивный образ Украины, которая якобы готовится к войне на Донбассе и в Крыму.

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Об этом говорится в материале издания "Тексти", которое проанализировало контент росСМИ за последние несколько месяцев.

В частности, с 1 февраля количество дезинформации об "обострении" на оккупированных территориях возросло. А весной такие материалы достигли уровня в 10% от общего количества публикаций на российских сайтах, ориентированных на Украину.

Отмечается, что мейнстримные российские ресурсы в указанное время начали чаще писать об «обстрелах», хотя почти не упоминали их ранее.

Разница особенно хорошо заметна, если сравнить российские сайты (мейнстримные и ориентированы на украинскую тематику) и ведущие украинские интернет-ресурсы. На украинских сайтах постоянно присутствует тема обстрелов (речь идет о том, что стреляют российские гибридные войска), и она всегда существенная.

Российские сайты начали вспоминать обстрелы со стороны ВСУ в феврале 2021 года. А уже в начале марта интернет-ресурсы российских гибридных войск на Донбассе оповестили, что последние будут открывать огонь первыми. Хотя они, по утверждениям МО Украины и украинских СМИ, именно это они делали и раньше.

Если анализировать содержание дезинформационных публикаций, то в феврале российские сайты обычно просто обвиняли ВСУ в обстрелах. А уже в марте начали появляться упоминания о «наступлении» Украины. В большинстве публикаций Украину обвиняют в намерениях реализовать «силовой сценарий». И не только на донбасском направлении, но и на крымском.

Журналисты пришли к выводу, что сначала аудитория “подогревалась” более интенсивными, чем обычно, сообщениями о якобы обстрелах со стороны ВСУ, а затем пропаганда начала повышать градус напряжения.

Описывая попытки Украины вернуть Крым, российские мейнстримные сайты, с одной стороны, высмеивают любые дипломатические и несиловые попытки и решения, а с другой - постоянно намекают, что "украинское наступление" будет означать столкновение с армией РФ и получение повода проложить "сухопутный путь в Крым".

Отмечается, что никто из весомых украинских политиков или чиновников не упоминал о возможности наступления на оккупированные территории. Риторика Киева остается миролюбивой.

Тем временем дезинформаторы пишут о возможном развитии событий так: «подавление военной и командной инфраструктуры украинской армии с нанесением ударов по улице Банковой (Офис президента), узлам связи, аэродромам, железнодорожным развязкам и крупным промышленным предприятиям». То есть о военных ударах по густонаселенным районам Украины, в частности столице.

В публикациях по Украине упоминаются различные аргументы: заявление Байдена о "Путине-убийце", санкции против Медведчука, опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе. Кроме публикаций, непосредственно связанных с военной угрозой, в период с февраля по сегодняшний день возросло количество материалов, где упоминают «Северный поток-2». Все это под тем или иным предлогом применяется как аргумент для усиления войск на границах.

Отмечается, что руководство Украины отрицает возможность военной операции на Донбассе или в Крыму, поэтому пропаганде РФ приходится искать экзотические "объяснения" для эскалации.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 Марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что Россия перебросила на свои западные границы две армии и три соединения ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и призвал Москву к деэскалации напряжения.

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Автор: Дмитрий Захаров