Также украинские военные остановили артиллерийским огнем штурмовые действия врага в направлении Давыдов Брод – Белогорка.

В реке Днепр военнослужащие Вооруженных сил Украины потопили баржу российских захватчиков с техникой и личным составом.

Как сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook, обстановка остается стабильно напряженной, но контролируемой.

В частности, противник продолжает сосредотачивать усилия на организации обороны и попытках удержать захваченные территории, а также пытается сорвать активные действия Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения. На отдельных направлениях враг проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы, активизирует воздушную разведку.

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"С целью улучшения тактического положения, враг пытался провести штурмовые действия силами до мотострелкового взвода в направлении Давыдов Брод – Белогорка. Был вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнем. С потерями ретировался", - говорится в сводке.

"Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели. Наведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов", - отмечается в сводке.

Также, в течение боевого дня враг продолжал обстрелы украинских позиций вдоль линии фронта, по прилегающим территориальным громадам, нанес 3 авиационных и 3 ракетных удара.

Кроме того, в Криворожском районе Днепропетровщины враг продолжал шантаж ракетными ударами по критической инфраструктуре. "Обошлось без жертв", - говорится в сводке.

"По Баштанскому району Николаевщины вечером бил реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" и впоследствии еще и из зенитно-ракетных систем С-300. Поражены открытые участки местности, сельскохозяйственные угодья. Без человеческих потерь", - сказано в сводке.

Ранее начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не могут собрать активный состав большой мощности.

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