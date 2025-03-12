Судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.

Российская армия вечером 11 марта нанесла баллистический удар по Одесскому морскому торговому порту, в результате чего погибли четверо граждан Сирии - члены экипажа судна, которое загружало пшеницу для экспорта в Алжир. По мнению руководителя Института стратегических черноморских исследований Андрея Клименко, атака специально направлена на подрыв украинского экспорта.

По словам Клименко, 11 марта в Одесском порту ракетой поврежден балкер MJ PINAR (флаг Барбадос), грузоподъемностью 30 465 тонн.

"Именно греческий (балкер - УНИАН). Это не удивляет. Еще в конце 2024 года наша мониторинговая группа прогнозировала и предупреждала коллег в ЕС, Великобритании и США, что Россия будет продолжать и усиливать атаки на украинские порты Черного моря и Дуная, пытаясь прекратить работу морского коридора и одновременно создать условия для увеличения собственного морского экспорта зерна", - отмечает специалист.

Видео дня

По его мнению, Россия раздражена большим количеством судов, заходящих в украинские порты и будет применять все более мощные виды вооружения и в большем количестве. Это будет создавать дополнительные риски не только для международного судоходства украинских портов, но и для Румынии и Молдовы.

Клименко напомнил, что в январе-октябре 2024 года зафиксировано не менее 113 российских атак на портовую, энергетическую и другую инфраструктуру Одесской области, в пределах которой функционирует морской коридор. В конце года были повреждены 7 иностранных судов, из которых 6 принадлежат компаниям-судовладельцам из стран ЕС. При этом наибольшая доля судов, совершающих рейсы в украинские порты, принадлежала судовладельцам из Турции - 33%, судовладельцы из Греции занимали в прошлом году второе место - около 15%. Этот факт наталкивает специалиста на мысль об "избирательности при подготовке к обстрелам".

Клименко добавляет, что в России понимают: украинский морской экспорт - это деньги, которые идут в бюджет на войну, которую развязала РФ. Поэтому основной риск для Одесской области и всей Западной части Черноморского региона - российские атаки с воздуха.

Удар по Одесскому порту - что известно

Напомним, вечером 11 марта российская армия нанесла баллистический удар по Одесскому морскому торговому порту. В результате обстрела погибли четыре члена экипажа иностранного судна. Отмечается, что судно MJ Pinar в момент удара загружало пшеницу для экспорта. В результате атаки зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры на территории порта - причал, зерновая галерея терминала и тому подобное.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, 11 марта удар был нанесен по припортовой инфраструктуре Одессы около 20:17, предварительно, баллистической ракетой типа "Искандер-М". В результате атаки четверо иностранных членов экипажа погибли, еще один моряк и сотрудник порта получили ранения, они доставлены в больницу.

Начато расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

В то же время вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подтвердил, что погибшие - граждане Сирии, самому младшему - 18, самому старшему - 24 года. Ранения получили украинец и сириец.

"В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Абсолютно гражданское судно. Также повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна", - подчеркнул чиновник.

Он констатировал, что Россия бьет по портам, которые задействованы в обеспечении продовольственной безопасности мира.

Вас также могут заинтересовать новости: