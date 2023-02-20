По его словам, украинские пилоты готовы освоить управление различными видами современных самолетов.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Украина получит от западных партнеров современные самолеты.

"Любой самолет – это авиационная платформа, которая очень сложная, требует особого внимания, обслуживания, сети аэродромной системы, подготовки летчиков, техников, инженеров, диспетчеров. Это платформа, которая способна в себе нести определенный вид ракет, радаров, авионики, которой надо уметь пользоваться. Я точно знаю, что у нас будут современные самолеты", - сказал он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, украинские партнеры "разумно и прагматично" подходят к принятию решения предоставить оружие. Они сначала оценивают свои запасы на складах, могут ли они предоставить, в каком количестве, в исправном состоянии тот или иной вид оружия, чтобы не снизился уровень боеспособности их вооруженных сил.

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"Далее они оценивают способности по обеспечению запчастями и другими вещами для обслуживания, возможность привлечь и от других стран-партнеров точно такой же вид оружия. Затем они оценивают способность своих инструкторов обучать наших военных и в течение какого промежутка времени. И наконец оценивают финансовые возможности своих бюджетов, а также политические риски... И вот, когда весь этот пакет согласуется, тогда принимается политическое решение о передачи нам того или иного оружия", - пояснил министр.

Он заверил, что консультации на уровне президентов, министров обороны стран-партнеров Украины, а также военных и представителей Генштаба продолжаются.

"Вопрос – когда будет объявлено решение, а оно будет объявлено, когда будет четко понятно, какая основная авиационная платформа будет базовой. У нас с вами есть британские Challenger, американские Abrams и немецкие Leopard. Но основной платформой будут Leopard, потому что их больше. Поэтому какой будет самолет – время покажет. Наши пилоты готовы учиться на всем. Но важен ответ на вопрос: сколько есть самолетов, которые можно нам передать, есть ли к ним запчасти, обслуживание и оружие. Но самолеты будут", - заявил Резников.

Передача самолетов Украине: детали

Официальный Вашингтон выступает против передачи своих военных истребителей F-16 Украине. 7 февраля президент США Джо Байден объяснил свою позицию, отметив, что истребители должны остаться в стране.

Однако с таким мнением Байдена не согласилась часть Конгресса США, а также ряд военных экспертов и генералов в отставке. Буквально 17 февраля группа конгрессменов призвала Байдена пересмотреть свое отношение по поводу передачи F-16 Украине.

Ранее стало известно, что глава Европейского командования Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в рамках тайного совещания призвал передать Украине F-16 для глубоких ударов по оккупантах.

Еще в конце января официальный производитель F-16 сделал важное заявление: компания готова поставлять самолеты европейским странам для дальнейшей их передачи Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина получит западные самолеты и эта работа уже началась.