Враг попал в металлические ангары на территории порта, возникли пожары.

В Офисе президента и Силах обороны юга показали последствия ночной атаки беспилотников на морской торговый порт в Рени, что на юге Одесской области.

В результате попадания российского БПЛА в два металлических склада ангарного типа возникло возгорание 2-х тракторов и обнаружено возгорание шрота в рядом расположенном складе на площади 10 квадратных метров, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

"Террористы продолжают воевать с продовольствием", - добавил он.

Фото сгоревшей сельскохозяйственной техники и зерна публикуют также Силы обороны юга.

"Именно так в глазах рашистов выглядят "центры принятия решений" и "склады сосредоточения натовской техники", - комментируют военные.

Также в Сети появились видео атаки на объекты портовой и промышленной инфраструктуры Подунавья, снятые по ту сторону границы с Румынией.

Удар по Одесской области 16 августа - это надо знать

Ночью российские террористы атаковали южные регионы Украины с помощью ударных беспилотников. Удар наносили в несколько волн.

Запускали БПЛА из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ) и мыса Чауда на юге Феодосийского залива (Крым).

Первая волна была направлена на Николаевщину, где противовоздушная оборона уничтожила все дроны. Впоследствии еще двум мощным волнам атак подвергся юг Одесской области. Силами противовоздушной обороны уничтожено 13 дронов типа "Shahed-136", из них 11 - в Одесской области.

Враг попал по территории одного из портов, разрушив ангары с зерном и сельскохозяйственную технику. Жертв удалось избежать.

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