У захватчиков тоже есть умные командиры, отметил воин.

Российские оккупанты эволюционировали во время полномасштабной войны против украинцев.

Военнослужащий из 56 бригады Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов ("Пиночет") заявил, что "их развитие очень видно", пишет Hromadske. По словам защитника нашего государства, у противников также есть умные командиры. "...Три линии обороны - это не просто так они, ни с того ни с сего, вышли и сделали. И да, в техническом плане они очень выросли", - отметил военный.

По его мнению, украинцы должны знать, что у врагов есть "очень мощное развитие". "Сейчас они ищут слабые места, а где видят, что целесообразно использовать большое количество людей, - они это могут спокойно. Большим количеством людей надо уметь управлять. Это непросто", - сказал Пиночет.

Видео дня

Собеседник подчеркнул, что противника не стоит недооценивать, поскольку он умен и очень силен.

Продолжается российско-украинская война - новости, которые стоит прочитать

28 января командир службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что российские захватчики наращивают производство и применение беспилотников-камикадзе. По его словам, продолжается война высоких технологий.

Стоит отметить, что россияне пытаются атаковать украинских воинов на разных направлениях, терпят провалы и имеют колоссальные потери. Общие потери РФ на 28 января 2024 года составляют примерно 381 370 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: