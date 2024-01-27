Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 26 января, ликвидировали еще 770 российских захватчиков.
Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне против Украины составляют 381 370 человек.
Кроме того, Силы обороны уничтожили многие вражеские техники, в том числе:
- танков ‒ 6271 (+6);
- боевых бронированных машин ‒ 11652 (+15);
- артиллерийских систем – 9085 (+3);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4);
- автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8);
- специальной техники - 1433 (+8).
В то же время не изменилось количество уничтоженных РСЗО (972), средств ПВО (660), самолетов (331) и вертолетов (324), крылатых ракет (1845), кораблей (23) и подводных лодок (1).
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 26 января, между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 98 боевых столкновений. На Авдеевском направлении враг совершил почти 30 атак.
В битве за Авдеевку снова наступила фаза очень интенсивных боев, в которых Силам обороны удается наносить агрессору потери в соотношении 10 к 1.
Кроме того, оккупанты под Авдеевкой потеряли в более чем десять раз больше техники, чем ВСУ. Речь идет о 169 танках (+12), 293 ББМ (+28) и 12 мобильных средств пехоты.