Всего РФ уже потеряла 381 370 военнослужащих.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 26 января, ликвидировали еще 770 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне против Украины составляют 381 370 человек.

Кроме того, Силы обороны уничтожили многие вражеские техники, в том числе:

Видео дня

танков ‒ 6271 (+6);

боевых бронированных машин ‒ 11652 (+15);

артиллерийских систем – 9085 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4);

автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8);

специальной техники - 1433 (+8).

В то же время не изменилось количество уничтоженных РСЗО (972), средств ПВО (660), самолетов (331) и вертолетов (324), крылатых ракет (1845), кораблей (23) и подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 26 января, между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 98 боевых столкновений. На Авдеевском направлении враг совершил почти 30 атак.

В битве за Авдеевку снова наступила фаза очень интенсивных боев, в которых Силам обороны удается наносить агрессору потери в соотношении 10 к 1.

Кроме того, оккупанты под Авдеевкой потеряли в более чем десять раз больше техники, чем ВСУ. Речь идет о 169 танках (+12), 293 ББМ (+28) и 12 мобильных средств пехоты.

Вас также могут заинтересовать новости: