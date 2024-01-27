ВСУ успешно уменьшают российскую армию / фото facebook.com/JointForcesCommandAFU

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 26 января, ликвидировали еще 770 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне против Украины составляют 381 370 человек.

Кроме того, Силы обороны уничтожили многие вражеские техники, в том числе:

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  • танков ‒ 6271 (+6);
  • боевых бронированных машин ‒ 11652 (+15);
  • артиллерийских систем – 9085 (+3);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8);
  • специальной техники - 1433 (+8).

В то же время не изменилось количество уничтоженных РСЗО (972), средств ПВО (660), самолетов (331) и вертолетов (324), крылатых ракет (1845), кораблей (23) и подводных лодок (1).

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 26 января, между Силами обороны и оккупационными войсками произошло 98 боевых столкновений. На Авдеевском направлении враг совершил почти 30 атак.

В битве за Авдеевку снова наступила фаза очень интенсивных боев, в которых Силам обороны удается наносить агрессору потери в соотношении 10 к 1. 

Кроме того, оккупанты под Авдеевкой потеряли в более чем десять раз больше техники, чем ВСУ. Речь идет о 169 танках (+12), 293 ББМ (+28) и 12 мобильных средств пехоты.

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