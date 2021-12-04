Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

Сотрудники разведки США определили, что Россия планирует возможное вторжение в Украину с нескольких фронтов уже в 2022 году. По предварительным оценкам, к этому привлекут около 175 тысяч военных РФ.

Об этом сообщает AP со ссылкой на информированного представителя Администрации Байдена.

Расширение военной силы произошло на фоне озвученных Россией требований относительно гарантий невступления Украины в НАТО.

Планируется передвижение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и др. Это подтверждают и данные документа разведки, который есть в распоряжении WP.

Читайте такжеТурция передаст Украине более 20 беспилотников "Байрактар" уже в ближайшее время - BloombergРанее в Минобороны Украины уточнили, что наступление, вероятно, произойдет в конце января.

У Байдена говорят, что Россия вместе с этим разместила на страницах прессы заказные материалы от проплаченных авторов для очернения Украины и ее амбиций вступления в альянс.

Разведданые вечером, 3 декабря, передали Байдену. В пятницу американский глава также выступил с заявлением о подготовке "комплекса инициатив", которые сдержали бы захватнические планы Кремля.

Официальные лица США и бывшие американские дипломаты говорят, что, хотя Путин явно закладывает основу для возможного вторжения, украинские военные сегодня лучше вооружены и подготовлены, чем в предыдущие годы, и санкции, которыми России угрожает Запад, нанесут серьезный ущерб экономике РФ.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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Автор: Яна Ставская