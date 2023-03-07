Россияне хотят повлиять на своих мобилизованных, чтобы те не сдавались в плен, отметил Роман Свитан.

Распространение видео с расстрелом безоружного украинского защитника после слов "Слава Украине!" может быть операцией спецслужб России.

Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, допустив, что россияне так пытаются повлиять на своих мобилизованных, чтобы те не сдавались в плен, передает 24 канал.

"Сдается очень много. Возможно, эту тему еще раз всколыхнуть. И на ее базе создать какую-то информационно-психологическую операцию в ближайшее время", - отметил эксперт.

Также, Свитан заявил, что россияне получают удовольствие от подобного: "Это проблема с генетикой у россиян. Скорее всего, издалека - со времен Чингисхана это все".

Расстрел украинского военного за слова "Слава Украине!" - что сообщалось

Накануне в сети начало активно распространяться видео, на котором россияне зверски расстреливают безоружного украинского воина.

В ВСУ заявили, что, по предварительным данным, расстрелянного украинского военнослужащего звали Тимофей Шадура.

До этого сообщалось, что украинка узнала в расстрелянном украинском защитнике родного брата.