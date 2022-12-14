Обозреватель допустил, что утром 14 декабря Киев атаковали дроны-камикадзе Shahed-136 из новой партии.

Россия уже могла получить от Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, если Иран продолжает передавать России дроны, то было бы недальновидно отрицать поставку ракет: "Кто может гарантировать то, что не были или не будут переданы баллистические ракеты? В данном случае уверенность в отсутствии такой предельно эфемерна".

Эксперт не исключает, что рано утром 14 декабря Киев атаковали дроны-камикадзе Shahed-136 из новой партии.

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"Таким образом Иран, не смотря на международную реакцию, продолжает поддерживать российских террористов в войне против Украины. Фактически, Иран воюет против Украины вместе с Россией, и официальному Киеву следует относиться к Тегерану точно так же, как и к Москве", – считает Коваленко.

При этом обозреватель добавил, что у Ирана нет масштабного серийного производства Shahed-136:

"Есть ручное, мелкосерийное, позволяющее в месяц собирать в лучшем случае до полусотни дронов. То есть, новая партия могла составлять около 100-150 дронов-камикадзе".

Дроны-камикалзе Shahed-136/131 атаковали Украину 14 декабря

Утром 14 декабря российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. БПЛА запустили с восточного побережья Азовского моря.

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины – Киевской, Житомирской и Винницкой.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили все 13 запущенных Shahed-136/131.

Сообщалось, что обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе Киева.