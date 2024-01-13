Оккупанты подвязывают ракетные удары к праздничным дням, так что, по словам эксперта, не исключена очередная атака 19 января - на Крещение по датам РПЦ.

В ночь на 13 января российские оккупанты продолжили "праздничный" террор, нанеся очередной массированный ракетный удар на так называемый старый Новый год. Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, этот удар был предсказуем, как и предыдущие – как по срокам нанесения, так и по номенклатуре, но все же у него были некоторые особенности.

Эксперт отметил, что в ходе данного удара российские оккупанты снова применили комбинированную номенклатуру ракетного вооружения, в частности ракеты Х-101/55/55, Х-47М2 "Кинжал", Х-22/32, Х-9М723 (ОТРК "Искандер"). Также запускались перенастроенные на удары по поверхности С-300 и ракеты тактической авиации. Как и в предыдущие разы, ракетному удару предшествовал налет дронов-камикадзе. Налет не был массовым, но сконцентрировался на северном направлении.

Дата нанесения удара

Этот удар был нанесён спустя пять дней спустя после такого же "праздничного террора" на Рождество по хронологии РПЦ на 8 января, а до этого удар был в посленовогоднюю ночь с 1 на 2 января и накануне Нового года – с 28 на 29 декабря 2023 г.

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"То есть, вне зависимости от количества применяемых ракет, особенно авиационной компоненты, время на перезагрузку для РОВ составляет 4-5 дней", - отмечает Коваленко.

Таким образом, считает он, оккупанты подтвердили, что они сохраняют фетиш на даты и их целью является подвязывать ракетные удары и к праздничным дням. Это не исключает угрозы на Крещение, которое по традиции РПЦ будет 19 января.

Какие ракеты применялись

В то же время эксперт обратил внимание на весьма необычный факт того, что при общем взлете 13 Ту-95МС применено по факту было 6.

"Из чего возникает вполне логичный вопрос: зачем нужно было поднимать в воздух 13 самолетов, если пуски осуществляли только 6. Или даже если 11, то по одной ракете на борт, который по тактико-техническим характеристикам способен нести восемь ракет? То есть, вместо 48 или 88 ракет – 12. Отвлекающий маневр и рассредоточение внимания? Весьма сомнительно – с учетом того, что 11 самолетов взлетали с аэродрома "Оленья", а два с "Энгельса", - задаётся вопросом эксперт.

По его мнению, не исключено, что не отстрелявшиеся 7 бортов могут быть применены в ближайшее время для пусков с целью сокращения паузы между ударами.

Кроме того, он обратил внимание на ограниченный боекомплект ракет Х-101/555/55, который был использован во время этого удара. И это, как считает Коваленко, подтверждает переход россиян на практику применения этих ракет в меньшем количестве из-за их ограниченных накопленных запасов.

Также применение КРМБ "Калибр" сейчас затруднено, поскольку в Новороссийске, куда сбежала Черноморская флотилия из Севастополя, не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения ракет этого типа.

"А потому КРМБ "Калибр", которых только с 25 сентября по 13 января могло быть произведено более 220 единиц, пока не могут стать полноценной компенсацией Х-101/555/55 в ходе ударов по Украине", - отмечает эксперт.

"Также на себя обращает внимание участившееся применение Х-47М2 "Кинжал". С начала "праздничного" ракетного террора было использовано 20 ракет данного типа. Отмечу, что это не говорит о наращивании их производства, поскольку это самая сложная и самая дорогая в производстве ракета с весьма трудозатратным и продолжительным циклом выпуска готового изделия. С другой стороны, такие сложные для перехвата цели как Х-47М2 "Кинжал", а также ракеты 9М723 и Х-22/32, РОВ в последние разы запускали не по Киеву и Киевской области, а по областям, абсолютно незащищенным от баллистических угроз. Иными словами, россияне пока даже не пробуют пробить киевскую ПВО, сосредоточившись по гарантировано уязвимым городам", - отмечает Коваленко.

Также эксперт обращает внимание на ещё одну важную деталь – впервые за долгое время Ивано-Франковск стал целью для ракетного удара.

"Западная Украина редко становится целью для ракетных ударов и налетов Shahed-131/136 и не исключено, что в этот раз такая попытка могла стать результатом намерения россиян обнаружить место будущей дислокации F-16 и нанести по нему удар на упреждение", - считает он.

Сегодняшний ракетный удар по Украине - что известно

В ночь на 13 января и рано утром Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БпЛА. Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. ВСУ смогли уничтожить 8 ракет, однако уточнили, что другие пропущенные цели не достигли цели.

В связи с ракетной атакой РФ в Польше утром поднимали в небо авиацию и привели в готовность наземные системы ПВО.

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