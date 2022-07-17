Демонтируют аварийные конструкции, несущие опасность.

Дом офицеров в Виннице, пострадавший в результате ракетного удара, не будут сносить, а демонтируют только аварийные конструкции.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Насчет Дома офицеров: что снесут и что останется? После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно", - пояснил он.

Борзов напомнил, что Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну.

"Выстоит и эту - он уже стал символом стойкости Винницы", - отметил председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря.

Вследствие ударов российских военных по Виннице 24 погибших. В больницах продолжают лечение 68 пострадавших. Из них в тяжелом состоянии - 14 и 4 - в критическом.

15 июля Борзов сказал, что Дом офицеров в центре Винницы, который подвергся ракетному удару РФ, планируется снести, относительно дома быта Юбилейный, который также подвергся разрушению, – его судьбу решит экспертная комиссия.