Советник главы ОП заявил, что Россия "просто хочет убивать".

В Офисе президента Украины прокомментировали ракетный удар России по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, где находились более тысячи человек.

О вероятных мотивах РФ написал советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter.

"Россия намеренно бьет ракетой в торговый центр, где находятся более тысячи мирных людей. Просто посреди дня. Просто потому, что она хочет убивать. Чтобы залить все украинской кровью. Россия – это государство-террорист. Россия ведет самую отвратительную войну", – заявил он.

Удар по ТЦ в Кременчуге: что известно

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в момент удара в здании ТЦ находилось более тысячи посетителей:

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских. ТЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить".

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