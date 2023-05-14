Коваленко подчеркнул, что Россия начала использовать оружие, которое успела собрать в течение относительной паузы в массированных ударах по Украине.

В течение последних нескольких недель российские оккупационные войска увеличили количество ракетных атак по Украине. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что это может быть связано со страхом россиян перед контрнаступлением украинских военных.

"На самом деле они напуганы нашим контрнаступлением и всячески пытаются сегодня его сорвать ударами по объектам, которые, как они считают, в той или иной степени используются силами обороны Украины для накопления, например, боеприпасов, материально-технических средств для обеспечения передовых подразделений", – объяснил эксперт свое мнение в эфире телеканала FREEДОМ.

Коваленко подчеркнул, что Россия начала использовать оружие, которое успела собрать в течение относительной паузы в массированных ударах по Украине, включая атаки дронами.

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"Была достаточно длительная пауза, когда они не использовали крылатые ракеты в ударах по территории Украины в массированном формате два месяца и, судя по всему, продолжался этот процесс накопления накануне периода, который они сочтут максимально угрожающим для них в вопросах, например, контрнаступления. То есть это своего рода паническая реакция на то, что они до сих пор не могут до конца понять, в каком направлении, какими силами и средствами, и с какой конечной целью будет осуществляться контрнаступление Украины. Ну и самое главное, когда именно", – добавил он.

Ракетные атаки РФ по Украине

В последнее время российские захватчики существенно усилили ракетные обстрелы Украины. В частности, враг атаковал страну ночью 14 мая. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что россияне стали обстреливать Украину с разных направлений различными типами ракет.

Во время вечерней атаки 13 мая российская ракета попала в склад в Тернополе. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщал о двух травмированных в результате удара. Он отметил, что пострадавшие находятся в больнице.

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