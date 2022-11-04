Среди них лица, работающие в органах государственной власти, органах местного самоуправления.

Верховная Рада Украины приняла закон о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, за принятие Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" (регистрационный номер 7687) проголосовало 290 народных депутатов.

В законе определен перечень военнообязанных, которые могут быть забронированы и не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации. В этом перечне лица, работающие в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования этих органов в особый период.

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Также работники на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задачи, в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач.

В перечне есть также работники предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований в особый период.

Кроме того бронирования от мобилизации имеют работники на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии по определению таких предприятий должно принять правительство Украины. Согласно закону, такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Мобилизация в Украине

Как уже сообщал УНИАН, 18 октября в Украине отменили призыв на срочную службу во время войны. 21 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией, сейчас идет третья волна.

28 октября адвокат пояснил, какое наказание грозит украинцам за неявку по повестке. Если вы получили повестку на уточнение данных и не появились, вам грозит административная ответственность. В ВСУ также рассказали, какие специальности нужны и усилится ли призыв в ближайшее время.

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