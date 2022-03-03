Рада обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества о прекращении войны.

Верховная Рада просит Организацию Объединенных Наций ввести на территорию Украины миротворческие силы согласно резолюции ООН "Объединение ради мира" от 1950 года.

Об этом говорится в принятом сегодня парламентом обращении к ряду международных организаций.

Депутаты призвали ООН, Красный Крест, Европарламент и тому подобное немедленно обеспечить защиту населения Украины от вооруженного нападения российских захватчиков.

Речь идет, в частности, о немедленном введении зоны без полетов над Украиной, немедленном открытии "зеленых" коридоров для безопасной эвакуации людей и введении в Украину миротворческих сил ООН.

Также Верховная Рада обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества о прекращении войны.

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