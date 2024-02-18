Противники хотят зайти в село Работино, предупредили эксперты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российским захватчикам удалось продвинуться в Запорожской области.

Продвижение противника зафиксировано возле сел Вербовое и Ивановское, а западнее и южнее населенного пункта Работино продолжаются бои, об этом сообщили аналитики DeepState в своем канале в Telegram. Эксперты добавили, что противники в субботу, 17 февраля, начали активно штурмовать роботинское выступление - россияне "пытаются зайти в само Работино, бои идут за опорный пункт южнее села".

"...(оккупанты, - Ред.) продавили оборону юг-зх (юго-западнее, - Ред.) Вербового, продолжаются стабилизационные мероприятия. Без ввода резервов, может сложиться плохая ситуация - это понимают и наши, и враг", - предупредили аналитики.

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Стоит отметить, что освобождение Работиного произошло в конце августа прошлого года. Село украинские воины деоккупировали во время нового контрнаступления. О том, что населенный пункт полностью освобожден от захватчиков, стало известно 28 августа 2023 года.

Российское наступление на Запорожском направлении - что уже сообщалось

Утром 18 февраля стало известно, что противники совершили наступательные действия на Запорожском направлении, но потерпели провал и отступили. По сведениям Оперативного командования "Запад", РФ во время наступления потеряла 80 оккупантов ранеными и 70 - ликвидированными. Кроме того, защитники Украины ликвидировали 18 единиц вражеской техники, в том числе три танка.

Позже ветеран, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что российские оккупанты на Запорожском направлении вряд начнут "широкие" наступательные действия.

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