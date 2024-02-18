Противники могут "очень плотно" взяться за Купянск, считает эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран Евгений Дикий прокомментировал, может ли Запорожское направление стать новым эпицентром на фронте, и высказался о неудачном наступлении противника.

Об этом он сказал в эфире телемарафона. "Сегодняшнее сообщение (о наступлении врага, - Ред.) - это не только о том, что *рки попробовали, но еще и о том, что у них из этого получилось. Получилось пока что для них "плачевно" - бронеколонна сгорела", - прежде всего подчеркнул он. По словам Дикого, россияне сейчас пытаются вернуть себе укрепления "линии Суровикина", которые год назад захватили украинской Силы обороны, чтобы подготовиться к возможному штурму ВСУ.

"В прошлом году нас там встретила так называемая "линия Суровикина", которая же на самом деле не линия, а это конструкция из трех линий обороны, очень тесно связанных между собой. И когда у тебя в руках они все три - то это действительно очень функциональная вещь, ее очень непросто штурмовать. А по итогам нашего прошлогоднего наступления у россиян сейчас полторы линии из базовых трех, то есть ровно половина", - отметил он.

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Военный напомнил, что ВСУ заняли тогда всю первую линию укреплений и половину второй. "Внутри второй линии мы остановились. Вот россияне сейчас вполне опасаются, что когда к нам снова поедут из-за океана снаряды, мы можем опять возобновить там наступление. А держать оборону на тех полторы линии, которые остались у них - достаточно сложная задача. Выкопать вместо этого еще одну линию сзади - не выпадает, потому что там сзади Азовское море. Поэтому совершенно логично, что они бы хотели вернуть себе "линии Суровикина", которые сейчас в наших руках. Они очень хотели воспользоваться паузой, пока у нас нет снарядов. Они прекрасно понимают, что это окно возможностей. И понимают, что оно может закрыться. И поэтому они пока будут дожимать", - объяснил свое видение ситуации Дикий.

Он сомневается, что на этом направлении может начаться "широкое" наступление врага. "Они сейчас будут снимать войска из Авдеевки, потому что там вопрос закрылся. И вопрос, куда эти войска сейчас поедут. На Запорожское направление или на Херсонщину забирать плацдарм левого берега, или поедут под Купянск. По тому, что мы наблюдали до этого, то я бы выстроил приоритетность так: они после Авдеевки очень плотно возьмутся за Купянск, задача номер два - сбросить наш плацдарм с левого берега, и только задача №3 - потому что она гораздо сложнее, это попытаться вернуть себе укрепление "линии Суровикина". Но у них могут сработать совсем другие соображения, и они могут поменять местами эти задачи", - прокомментировал Дикий.

Он уверен, что одновременно все три указанных направления "не потянут", будут концентрироваться на них поочереди. "А очередность - увидим", - отметил он.

Сколько идёт война в Украине, и что сегодня надо знать

18 февраля 2024 года - это 725 день с начала полномасштабного вторжения россиян на нашу землю.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Оперативного командования "Запад" обнародовала информацию о том, что войска РФ пошли в наступление на Запорожском направлении, однако украинские защитники разгромили врага и заставили его отойти на предыдущие позиции.

Отмечалось, что в наступлении россияне привлекли 30 единиц техники и достаточно большой личный состав. Как информировало командование "Запад", украинские военные уничтожили 18 единиц российской техники (из них 3 танка). Потери личного состава РФ составляют примерно 70 солдат убитыми и 80 ранеными.

Генштаб ВСУ информировал, что за прошедшие сутки, 17 февраля, на Запорожском направлении враг 13 раз тщетно пытался атаковать позиции украинских войск западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

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