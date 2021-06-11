Вблизи населенного пункта Голубовское, что на оккупированной части Донбасса, российский наемник в состоянии алкогольного опьянения устроил драку со стрельбой среди своих сослуживцев, после чего совершил самоубийство.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.
"По данным разведки стало известно, что на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, что находится на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу. В результате один наемник нанес огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство", - говорится в сообщении.
В ОТГ "Север" отметили, что командование российско-оккупационных войск пытается обвинить Вооруженные силы Украины, выдавая этот случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.
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