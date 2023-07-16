Президент страны-агрессора четко озвучил очередную угрозу в адрес мирных жителей Украины.

Поставка в Украину касетных боеприпасов для защиты от российской агрессии, является "преступлением".

Такое заявление в эфире РосСМИ сделал президент страны-агрессора Владимир Путин, заявив, что в случае поставок в Украину средств защиты, Россия прибегнет к использованию касетных боеприпасов против украинского народа.

"Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, так к этому и надо так относиться", — сказал Путин.

При этом президент страны-агрессора четко озвучил очередную угрозу в адрес мирных жителей Украины.

"В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", — заявил Путин.

Кассетные боеприпасы для Украины

Большинство стран выступают против использования кассетных боеприпасов. Существует соответствующая Конвенция по кассетным боеприпасам от 2008 года. Украина, США и Россия ее не подписывали.

В начале июля 2023 года США объявили о выделении для Укаины пакета военной помощи, в который вошли кассетные снаряды.

13 июля, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Украина получила обещанные кассетные боеприпасы.

14 июля 2023 года в Пентагоне подтвердили предоставление Украине кассетных боеприпасов.

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