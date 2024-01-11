Топ-военный в отставке подчеркнул, что следующими целями для Путина станут страны Прибалтики, которые являются членами НАТО.

Украина нуждается в усиленной поддержке, особенно в условиях, когда Россия повышает интенсивность атак, в частности с воздуха.

Об этом пишет Уильям Маккуилкин -контр-адмирал ВМС США в отставке и бывший директор стратегии и политики ВМС в колонке для Тампа-Бэй. Американский бывший топ-военный отметил, что его особенно поразили жестокие ракетные атаки России против Украины, в холодную зиму, которая для многих является периодом человечности, мира и возрождения веры.

"Это напомнило мне те ужасные картины в начале войны, почти два года назад, как беременную женщину несут на носилках после бомбардировки роддома в Мариуполе. Впоследствии и женщина, и ее новорожденный ребенок умерли. В новом году, я думаю, есть вещи, которые нужно исправить. Одна из них заключается в том, чтобы восстановить наше коллективное обязательство поддерживать Украину, когда она ведет жестокую агрессивную и изнурительную войну, которую начала Россия", - отметил контр-адмирал.

Маккуилкин признался, что вспомнил о своих операциях в Балтийском море 30 лет назад, размышляя о войне в Украине. В Риге он встретился с бывшими офицерами ВМФ СССР. Один из них - капитан-рассказал, что его лодка из-за небрежного обслуживания затонула, а зарплаты экипажу так и не выплатили. Контр-адмирал констатировал, что в российской армии ничего не изменилось с тех времен.

"Коррупция, недостаток профессионализма и плохое руководство являются основными причинами плохой работы россиян в Украине, несмотря на значительно большие материальные ресурсы. Это также во многом объясняет российские зверства и откровенное грабеж после вторжения", - отметил он.

Маккуилкин вспомнил, что видел во время своей военной службы, как мощный альянс НАТО, закрепленный США, создал условия для распада Советского Союза и независимости для стран Балтии и Украины. Кроме того, территориальная агрессия была относительной редкостью в Европе после Второй мировой войны. Контр-адмирал связывает это с тем, что демократические страны по большей части не отдают предпочтение агрессивным войнам, а авторитарные страны сдерживаются структурами коллективной безопасности или не имеют средств для агрессии без неприемлемого риска.

"Украинцы выбрали свободу"

"Когда предоставляется возможность, почти каждая страна и народ выбирают свободу и демократию. Я был свидетелем этого воочию в странах Балтии. Когда Украина попыталась сделать тот же выбор — в пользу свободы и демократии — Россия начала неспровоцированную агрессивную войну, чтобы остановить их. Украина четко продемонстрировала желание противостоять российской агрессии и невероятно хорошо справилась с гораздо большим противником, но они не могут выиграть войну на истощение против страны, которую поддерживают Иран, Северная Корея и Китай, без поддержки Запада", - отметил Маккуилкин.

Бывший топ-военный США отметил, что "мы все еще должны дать украинцам инструменты, необходимые для защиты своей страны и своего народа". "Эти люди борются за свою свободу. В конце концов, это моральный вопрос. Мы должны уважать суверенитет и территориальную целостность страны. Мы не можем вернуться к тем дням, когда суверенные границы не уважаются и захватываются военной силой. Мы видели этот фильм раньше", - отметил он.

По его словам, поддержка Украины – это не только моральный , но и практический выбор. С практической точки зрения, если Россия сдержат или ее одержат победу, то она не будет считать, что является безнаказанной.

"Страны Балтии вполне могут стать следующим шагом России, и они являются членами НАТО. Это может привести к действию статьи 5 договора НАТО и привлечет Соединенные Штаты. В статье 5 говорится, что "вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке считается нападением на них всех". Следует отметить, что единственный раз в истории НАТО статья 5 была применена после нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года", - отметил контр-адмирал.

Он добавил, что союзникам нужно поддержать Украину, чтобы закончить эту жестокую войну. Многое поставлено на карту как для Америки, так и для Запада.

"Как Уинстон Черчилль умолял во время Второй мировой войны: "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу". Давайте Украине "инструменты", - подытожил американский контр-адмирал.

Помощь США для Украины - последние новости

В декабре 2023 года республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине.

Байден, комментируя масштабную атаку РФ на Украину 29 декабря, снова призвал Конгресс "принять срочные меры", добавив, что история осудит тех, кто не станет на защиту свободы.

Позже спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация президента Джо Байдена не объяснила свою стратегию относительно Украины, а от этого зависит помощь Украине.

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