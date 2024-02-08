Украинские бойцы собрали пакет предложений по модернизации данного оружия.

В Украине застопорилась модернизация ПТРК "Стугна-П". Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, с чем это связано.

Эксперт напомнил, что в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину видео с применением ПТРК "Стугна-П" были вирусными, а сейчас - куда-то пропали.

"Именно этой ПТРК принадлежит первое в истории войн и конфликтов достижение - уничтожение ударного вертолета Ка-52 в воздухе! Её работу по российской технике все ждали с нетерпением, за исключением самих россиян, особенно тех, кто был в той технике… Но сейчас - тишина. А тишина не потому, что ПТРК "Стугна-П" не производится или закончились комплексы на складах. Причина совсем другая", - написал Коваленко.

По его словам, в связи с тем, что применение практически любого ПТРК стало неэффективным из-за того, что россияне используют свою технику преимущественно из закрытых позиций, украинские бойцы по опыту боев передали ГККБ "Луч" пакет предложений по модернизации "Стугны":

"В частности, по увеличению дальности поражения от 6 км до 8 км, а также по увеличению бронепробиваемости БЧ до 1200-мм+ за ДЗ. В ГККБ "Луч" запрос приняли и согласились с предложениями, тем более, что у них уже есть наработки по модернизации ПТРК "Стугна-П", но в инициативном порядке к работе над проектом они не могут приступить. Нужен заказ", - добавил эксперт, отметив, что ответ по заказу: "не на часі".

ПТРК "Стугна-П" - основные характеристики

Известно, что максимальная дальность стрельбы этого ПТРК составляет до 5 км, а в ночное - до 3 км. Кроме того, сообщалось, что время полета ракеты на максимальную дальность - не более 25 секунд. Другие характеристики:

Масса ракеты в контейнере - 29,5 кг,

Калибр ракеты - 130 мм,

Длина контейнера - 1360 мм,

Наружный диаметр контейнера - 140 мм,

Масса, пусковая установка - 32 кг.

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