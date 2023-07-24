Отечественное оружие мощно отработало по оккупантам на фронте.

Вооруженные силы Украины показали, как отечественным противотанковым ракетным комплексом "Стугна-П" поджарили сразу несколько танков оккупантов.

Соответствующие кадры опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram. Речь идет о работе 66-й отдельной механизированной бригады, которая мастерски ликвидировала 3 танка и 1 БМП оккупантов на одном из направлений фронта.

Возможности противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П"

Напомним, "Стугна-П" - оружие украинского производства, один из проектов "Укроборонпрома". В апреле 2023 года менеджер проекта Олег Болдырев вместе с журналистами ТСН показал распаковку этого "зверя" и уточнил, на что способно украинское оружие на фронте.

По его словам, такие комплексы перевозят в одном контейнере. Для того чтобы распаковать и применить "Стугну-П", нужно задействовать три человека. Алгоритм действий на фронте таков: сначала оператор комплекса находит цель, затем осуществляется пуск ракет и после попадания группа должна мобильно изменить позицию, чтобы не получить обратный "прилет".

Одна из самых сложных задач в применение "Стугни-П" - это правильно установить оружие и затем переместить в безопасное место, рассказал менеджер.

Среди технических характеристик "Стугни-П" выделяют дальность стрельбы до 5000 м днем и до 3000 м ночью со временем прилета не более 25 секунд (в случае максимальной дистанции выстрела). Для "Стугны-П" используют ракеты 130 мм калибра.

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