Продолжается ротация российских подразделений, проходящих подготовку на территории Беларуси.

В течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара, два из которых - по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области, а также 13 авиационных ударов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Также россияне совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Россией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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"Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение; на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, наступательных группировок противника не обнаружено.

"Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, продолжается ротация российских подразделений, проходящих подготовку на территории Республики Беларусь", - отметили в Генштабе.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области, Атинское Сумской области и 11 населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском направлении противник осуществил обстрелы районов трех населенных пунктов Харьковской области и двух - Луганской; на Лиманском направлении враг обстрелял из всего спектра артиллерии районы четырех населенных пунктов Луганской области и двух - Донецкой.

На Бахмутском направлении огневому поражению от вражеской артиллерии подверглись районы 12 населенных пунктов Донецкой области, среди которых - Соледар; на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали шесть населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы трех населенных пунктов Донецкой области; на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов.

"На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители", - говорится в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки российский враг нанес 2 ракетных и 7 авиаударов, а также совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также Россия не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

Кроме того, за прошедшие сутки количество обстрелов территорий Запорожской области возросло до 130. Ночью оккупанты обстреляли частный сектор в Запорожской области.

Между тем, Генеральный штаб ВСУ сегодня утром обновил информацию об общих боевых потерях Российской Федерации с 24 февраля. Так, за время полномасштабной войны против Украины потери РФ среди личного состава уже достигли 116950. 870 военных страны-оккупанта ликвидированы украинскими воинами за последние сутки.

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